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17.08.2026 06:37:00
Binggrae stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Binggrae lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6380.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 2744.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 442.07 Milliarden KRW – ein Plus von 7.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Binggrae 409.61 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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