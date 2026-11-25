BingEx lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

BingEx vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1.87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 137.9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 140.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch