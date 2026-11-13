BinDawood öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

BinDawood hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.040 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12.21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.53 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.72 Milliarden SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch