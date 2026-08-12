BinDawood hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BinDawood lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.050 SAR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.47 Milliarden SAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.64 Milliarden SAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch