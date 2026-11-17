Binayak Tex Processors hat am 14.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37.28 INR gegenüber 13.31 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5.75 Prozent auf 643.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 682.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch