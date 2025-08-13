|Kurse + Charts + Realtime
14.08.2025 01:43:12
Binah Capital Group Inc. Q2 Sales Increase
(RTTNews) - Binah Capital Group Inc. (BCG) reported Loss for second quarter of -$0.65 million
The company's earnings came in at -$0.65 million, or -$0.04 per share. This compares with -$0.74 million, or -$0.04 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.1% to $41.50 million from $40.65 million last year.
Binah Capital Group Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.65 Mln. vs. -$0.74 Mln. last year. -EPS: -$0.04 vs. -$0.04 last year. -Revenue: $41.50 Mln vs. $40.65 Mln last year.
Börse aktuell - Live TickerSMI geht höher in den Feierabend -- DAX schliesst fest -- Wall Street verabschiedet sich höher -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt konnte sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex ebenso zulegte. In den USA dominierten die Bullen. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
