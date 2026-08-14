Bimetal Bearings stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bimetal Bearings hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 10.30 INR gegenüber 11.08 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Bimetal Bearings mit einem Umsatz von insgesamt 795.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 716.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 10.99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch