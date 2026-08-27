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27.08.2026 06:37:00
Bimb veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Bimb hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0.06 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.060 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.35 Milliarden MYR – ein Plus von 5.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bimb 1.28 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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