Bim Birlesik Magazalar stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bim Birlesik Magazalar hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.65 TRY gegenüber 4.41 TRY im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Bim Birlesik Magazalar mit einem Umsatz von insgesamt 245.74 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 179.68 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 36.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch