Bim Birlesik Magazalar: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bim Birlesik Magazalar hat am 17.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.68 TRY. Im Vorjahresviertel waren 2.26 TRY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 221.90 Milliarden TRY gegenüber 153.24 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch