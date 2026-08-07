BillionToOne A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BillionToOne A hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.15 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.010 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 64.41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 109.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 66.6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch