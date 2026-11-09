Billing System stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Billing System hat sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 20.63 JPY gegenüber 15.43 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8.91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.22 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1.12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch