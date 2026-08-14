Billing System hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Billing System hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 16.44 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Billing System ein EPS von 13.78 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 1.22 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Billing System 1.14 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch