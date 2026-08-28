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28.08.2026 16:39:26
Billigmode von Temu und Shein: Französische Regierung erhebt Gebühr auf Fast-Fashion
Asiatische Onlinehändler fluten Europa mit günstiger Kleidung, die oft nach kurzer Zeit im Müll landet. Frankreich führt eine Abgabe auf bestimmte Wegwerfmode ein. Die Strafzahlungen sollen schrittweise steigen und verteuern Fast-Fashion spürbar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!