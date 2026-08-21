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21.08.2026 06:37:00
Billboard AD hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Billboard AD hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Mit einem EPS von 0.02 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Billboard AD mit 0.020 EUR je Aktie genauso viel verdiente.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7.52 Prozent auf 5.2 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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