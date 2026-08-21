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21.08.2026 06:37:00
BILL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BILL liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BILL die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.19 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 436.2 Millionen USD gegenüber 383.4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
BILL hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0.110 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0.230 USD je Aktie gewesen.
Der Jahresumsatz wurde auf 1.65 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1.46 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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