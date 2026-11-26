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26.11.2026 06:37:00
Bilibili stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bilibili hat am 24.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1.42 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1.23 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15.21 Prozent auf 9.68 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8.40 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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