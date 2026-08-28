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28.08.2026 06:37:00
Bilibili: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bilibili veröffentlichte am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0.95 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bilibili noch ein Gewinn pro Aktie von 0.560 HKD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15.43 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9.14 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 7.92 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.
Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1.74 HKD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 9.14 Milliarden HKD für das Quartal in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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