Bilibili präsentierte am 24.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilibili ein EPS von 0.160 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Bilibili 1.23 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14.89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch