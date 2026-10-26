Bilia Registered A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bilia Registered A hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 2.02 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilia Registered A 2.07 SEK je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.72 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9.96 Milliarden SEK ausgewiesen.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 2.18 SEK sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 10.11 Milliarden SEK gelegen.

Redaktion finanzen.ch