BILI Social International hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat BILI Social International mit einem Umsatz von insgesamt 1.6 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 524.00 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch