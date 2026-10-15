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15.10.2026 16:52:10

Bilger begrüsst Lufthansa-Einstieg bei Tap Air Portugal

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Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hat die Zusage Portugals an die Lufthansa im Privatisierungsverfahren von Tap Air Portugal begrüsst. Eine strategische Partnerschaft biete beiden Airlines neue Möglichkeiten und stärke zugleich den europäischen Luftverkehrsmarkt, erklärte Bilger in einer Stellungnahme seines Ministeriums.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

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