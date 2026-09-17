Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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17.09.2026 09:02:00
Bilfinger wird pessimistisch und streicht bis zu 1500 Stellen
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Bilfinger SE
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12:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE knickt am Donnerstagmittag ein (finanzen.ch)
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12:26
|Börse Frankfurt: MDAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
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09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Bilfinger SE (finanzen.ch)
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09:28
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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16.09.26
|EQS-Adhoc: Bilfinger passt Prognose 2026 an und beschliesst Programm „Agile“ (EQS Group)
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16.09.26
|EQS-Adhoc: Bilfinger adjusts outlook for 2026 and resolves program “Agile” (EQS Group)
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16.09.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Nachmittag positiv (finanzen.ch)
Analysen zu Bilfinger SE
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09:12
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|15.05.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt am Donnerstag zu. In Fernost zeigten sich am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen.