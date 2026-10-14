Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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14.10.2026 13:26:00
Bilfinger sichert sich Grossauftrag bis 2030 - Aktie steigt
Bilfinger sichert sich einen Grossauftrag für das britische Kernkraftwerk Hinkley Point C, der voraussichtlich bis 2030 läuft.
Arbeiten für neues Kernkraftwerk
Der Auftrag umfasst die Detailplanung, Beschaffung, Rohrvorfertigung und Installationsarbeiten für das entstehende Kernkraftwerk Hinkley Point C von EDF in Grossbritannien.
„Dieser mehrjährige Auftrag macht uns zu einem der wenigen ausgewählten Partner, die mit der Lieferung wesentlicher Systeme für neue Kernkraftwerke betraut sind“, sagte Caroline Sagne, President Business Unit Nuclear bei Bilfinger.
Bilfinger-Aktie legt zu
Die Bilfinger-Aktie gewinnt auf Xetra zeitweise 1,83 Prozent auf 55,60 Euro.
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