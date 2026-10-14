Bilfinger sichert sich Grossauftrag bis 2030 - Aktie steigt

Arbeiten für neues Kernkraftwerk

Bilfinger hat einen Grossauftrag in Grossbritannien erhalten. Der Auftrag für das EDF-Vorhaben Hinkley Point C läuft voraussichtlich bis 2030 und hat laut dem Industriedienstleister einen Umfang im „erheblichen Millionen-Euro-Bereich“.

Der Auftrag umfasst die Detailplanung, Beschaffung, Rohrvorfertigung und Installationsarbeiten für das entstehende Kernkraftwerk Hinkley Point C von EDF in Grossbritannien.

„Dieser mehrjährige Auftrag macht uns zu einem der wenigen ausgewählten Partner, die mit der Lieferung wesentlicher Systeme für neue Kernkraftwerke betraut sind“, sagte Caroline Sagne, President Business Unit Nuclear bei Bilfinger.

Bilfinger-Aktie legt zu

Die Bilfinger-Aktie gewinnt auf Xetra zeitweise 1,83 Prozent auf 55,60 Euro.