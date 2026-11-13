Bilfinger SE Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bilfinger SE Un hat am 11.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.340 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1.57 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2.98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0.249 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1.52 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch