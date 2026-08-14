Bilfinger SE Un stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bilfinger SE Un lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.34 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1.69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9.97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch