Bilfinger SE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bilfinger SE äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1.47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1.28 EUR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Bilfinger SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.35 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 7.21 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch