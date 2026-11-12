Bilfinger SE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bilfinger SE hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bilfinger SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.47 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.36 Milliarden EUR – eine Minderung von 1.45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.38 Milliarden EUR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1.11 EUR gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1.36 Milliarden EUR geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.ch