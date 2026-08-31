Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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31.08.2026 18:00:38
Bilfinger SE-Aktie: Experten empfehlen Bilfinger SE im August mehrheitlich zum Kauf
So schätzten Analysten die Bilfinger SE-Aktie im letzten Monat ein.
Die Bilfinger SE-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 111,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bilfinger SE auf 83,80 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|102,00 EUR
|21,72
|27.08.2026
|Deutsche Bank AG
|125,00 EUR
|49,16
|13.08.2026
|UBS AG
|107,00 EUR
|27,68
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|UBS AG
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|01.07.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
|14.05.26
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|Deutsche Bank AG
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|UBS AG
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