Bilfinger SE-Aktie: Experten empfehlen Bilfinger SE im August mehrheitlich zum Kauf

Die Bilfinger SE-Aktie wurde im August 2026 von 3 Experten analysiert.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 111,33 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bilfinger SE auf 83,80 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 102,00 EUR 21,72 27.08.2026 Deutsche Bank AG 125,00 EUR 49,16 13.08.2026 UBS AG 107,00 EUR 27,68 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch