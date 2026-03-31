Bilfinger SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Bilfinger SE-Aktie preis.

2 Experten raten die Bilfinger SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bilfinger SE mit Halten ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Bilfinger SE ein Kursziel von 117,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 19,50 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 98,00 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 130,00 EUR 32,65 18.03.2026 UBS AG 109,00 EUR 11,22 05.03.2026 Deutsche Bank AG 130,00 EUR 32,65 05.03.2026 UBS AG 101,00 EUR 3,06 04.03.2026

Redaktion finanzen.ch