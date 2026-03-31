Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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31.03.2026 18:00:38
Bilfinger SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März
Die Bewertungen der Analysten für die Bilfinger SE-Aktie im Überblick.
4 Analysten gaben ihre Einschätzung der Bilfinger SE-Aktie preis.
2 Experten raten die Bilfinger SE-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bilfinger SE mit Halten ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Bilfinger SE ein Kursziel von 117,50 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 19,50 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 98,00 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|130,00 EUR
|32,65
|18.03.2026
|UBS AG
|109,00 EUR
|11,22
|05.03.2026
|Deutsche Bank AG
|130,00 EUR
|32,65
|05.03.2026
|UBS AG
|101,00 EUR
|3,06
|04.03.2026
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Bilfinger SE
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|04.03.26
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|09.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|03.12.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
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