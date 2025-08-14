Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’979 0.8%  SPI 16’678 0.5%  Dow 44’922 1.0%  DAX 24’186 0.7%  Euro 0.9426 0.0%  EStoxx50 5’388 1.0%  Gold 3’360 0.2%  Bitcoin 99’126 -0.2%  Dollar 0.8055 0.0%  Öl 65.9 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Bullish mit NYSE-Debüt: Bullish-Aktien mit Kursexplosion beim Börsengang
Flughafen Zürich nimmt Kurs auf Rekordjahr
Frugalismus: So kann man schon mit 40 Jahren in Rente gehen
Anleihen-ETFs - das sollten Anleger wissen
nebag verzeichnet kleinen Gewinn im ersten Halbjahr
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2025 07:09:36

Bilfinger auf Kurs zu Jahreszielen - Umsatz und Ergebnis legen zu

Bilfinger
87.22 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

MANNHEIM (awp international) - Eine höhere Nachfrage aus der Pharma- sowie Öl- und Gasindustrie haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben. Zudem profitierte das Unternehmen von seinen jüngsten Zukäufen. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um vier Prozent auf 1,35 Milliarden Euro, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Mannheim mitteilte. Aus eigener Kraft erhöhten sich die Erlöse um zwei Prozent. Damit traf Bilfinger die Erwartungen der Analysten.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Unternehmenswert (Ebita) legte um sechs Prozent auf 74 Millionen Euro zu. Dazu trug auch das aufgelegte Sparprogramm bei. Unter dem Strich verharrte der Gewinn mit 48 Millionen Euro auf dem Niveau des Vorjahres. Die Jahresziele bestätigten die Mannheimer. Derweil will der Bilfinger-Vorstand um Unternehmenschef Thomas Schulz am 2. Dezember im Rahmen eines Kapitalmarktes neue Mittelfristziele bis zum Jahr 2030 veröffentlichen./mne/zb

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten