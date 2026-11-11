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Zahlen enttäuschen 11.11.2026 16:18:00

Bilfinger-Aktie mit Verlusten: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang

Bilfinger-Aktie mit Verlusten: Schwaches Quartal trotz kräftigem Auftragseingang

Der Industriedienstleister Bilfinger hat auch im dritten Quartal die gedämpfte Nachfrage wegen des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten zu spüren bekommen.

Bilfinger
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"Das Jahr 2026 stellt Bilfinger vor Herausforderungen", sagte Unternehmenschef Thomas Schulz am Mittwoch zur Vorlage der Geschäftszahlen laut Mitteilung. Die erst im September gekappten Jahresziele bestätigte der Manager. Mit der Prognosesenkung legte der Mannheimer Konzern auch ein Sparprogramm auf, bei dem bis zu 1.500 Stellen der weltweit rund 31.000 Stellen gestrichen werden sollen.

Nach anfänglichen Gewinnen büssten die Aktien am Nachmittag rund zwei Prozent ein. Im laufenden Jahr steht damit ein Rückgang von mehr als 40 Prozent zu Buche. Der Industriedienstleister liegt für diesen Zeitraum im Index der mittelgrossen deutschen Börsenunternehmen weit hinten.

Analyst Nikolas Demeter von der Privatbank Metzler beurteilte die Unternehmensaussagen etwas milder als der Markt. Die Quartalszahlen seien ergebnisseitig nicht spektakulär. Sie sollten aber die Wahrnehmung unterstützen, dass Bilfinger das Schlimmste hinter sich habe, und enthielten etliche Signale, die das Vertrauen der Anleger schrittweise wiederherstellen sollten. Denn die Auftragsentwicklung lasse vermuten, dass die aktuelle Geschäftsschwäche eher temporärer als struktureller Natur sei, so der Experte.

Im dritten Quartal schrumpfte der Umsatz um ein Prozent auf 1,36 Milliarden Euro. Kunden hätten vor allem wegen der hohen Energiepreise in Europa Investitionsentscheidungen verschoben und Abrufe aus Rahmenverträgen zurückgestellt, hiess es. Dies habe sich dämpfend auf die Umsatzentwicklung und stärker auf die operative Marge ausgewirkt.

Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) sank um 23 Prozent auf 63 Millionen Euro. Die entsprechende Marge ging von 5,8 auf 4,6 Prozent zurück. Das Unternehmen begründete den Rückgang vor allem mit einer anhaltenden Unterauslastung, geringeren Abrufen komplexer, höherpreisiger Arbeiten sowie einem ungünstigen Produktmix.

Unter dem Strich schrumpfte der Gewinn im dritten Jahresviertel um 21 Prozent auf 43 Millionen Euro. Beim Umsatz und operativen Ergebnis traf das Unternehmen in etwa die Erwartungen der Analysten.

Der Auftragseingang legte hingegen im dritten Jahresviertel um ein Viertel auf 1,7 Milliarden Euro zu. Dies sei einer der höchsten Auftragseingänge der vergangenen zehn Jahre, hiess es. Erst jüngst hatte sich der Industriedienstleister nach den Rückschlägen im laufenden Jahr zuversichtlich für 2027 gezeigt. "Wir sehen, dass wir ein Geschäft vor uns haben.", hatte Unternehmenschef Thomas Schulz Anfang Oktober vor Journalisten gesagt. Es sehe richtig gut aus. In den vergangenen Wochen habe es noch an Fahrt aufgenommen. Nur müsse Bilfinger schauen, was in diesem Jahr noch davon von Kunden abgerufen werde.

Für das laufende Jahr rechnet der Industriedienstleister mit einem Umsatz von 5,3 bis 5,7 Milliarden Euro. Die Marge auf das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) sieht das Management bei 3,2 bis 3,6 Prozent. Darin enthalten sind Einmaleffekte wie für das geplante Sparprogramm. Ohne diese dürfte die Marge bei 4,6 bis 5,0 Prozent liegen. Bilfinger war bereits bei der Vorlage der Halbjahreszahlen im August vorsichtiger geworden.

Um Bilfinger wieder in die Erfolgsspur zu bringen, will der Konzern mit einem Sparprogramm namens "Agile" gegensteuern. "Es gibt keinen Bereich, wo wir nicht reinschauen", hatte Schulz Anfang Oktober gesagt. Neben einem Stellenabbau von bis zu 1.500 Mitarbeitern solle auch die Effizienz verbessert werden. So sollen Massnahmen weiter gebündelt, Kapazitäten an veränderte Marktbedingungen angepasst sowie eine globale Shared-Services-Organisation aufgebaut werden.

"Es ist egal, was am Markt passiert, wir müssen flexibler werden", hatte der Manager betont. Mit den Massnahmen erhöhe Bilfinger die Flexibilität in der Organisation und könne dadurch künftig schneller und unabhängiger auf Marktveränderungen wie etwa den Konflikt im Mittleren Osten reagieren. Ursprünglich sollte das Sparprogramm laut dem Bilfinger-Chef schrittweise bis 2030 umgesetzt werden. Aufgrund der Auswirkungen des Iran-Kriegs werde es nun vorgezogen.

Erst einmal kostet das Sparprogramm Geld. Im vierten Quartal sollen 75 Millionen Euro als Rückstellungen gebucht werden, wie Bilfinger Mitte September mitgeteilt hatte. Ab 2028 rechnet der Konzern jährlich mit Einsparungen von 75 Millionen Euro.

Die Mittelfristziele bestätigte Bilfinger. Demnach peilt Bilfinger bis 2030 im Schnitt ein jährliches Umsatzplus von 8 bis 10 Prozent an. Davon sollen als operative Marge 8 bis 9 Prozent übrig bleiben. Wachsen wollen die Mannheimer sowohl aus eigener Kraft als auch durch Zukäufe.

Bilfinger ist auf die Planung, Errichtung, Wartung, Modernisierung und Automatisierung von Industrie- und Energieerzeugungsanlagen spezialisiert.

Die Bilfinger-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 2,28 Prozent auf 62,05 Euro.

MANNHEIM (awp international)

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