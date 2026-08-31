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31.08.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagvormittag billiger

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 83,80 EUR.

Bilfinger
78.57 CHF -0.74%
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Um 09:28 Uhr ging es für die Bilfinger SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 83,80 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'879 Punkten liegt. Die Bilfinger SE-Aktie sank bis auf 83,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 84,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 2'228 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 54,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Abschläge von 13,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,06 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1.35 Mrd. EUR eingefahren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,89 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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