Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Montagnachmittag billiger

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 83,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im MDAX, der zurzeit bei 32'859 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 83,60 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 84,05 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 39'215 Aktien.

Bei 129,30 EUR markierte der Titel am 09.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bilfinger SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 12.08.2026 auf bis zu 72,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR gegenüber 1,28 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,89 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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