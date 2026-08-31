Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag in Rot

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 84,05 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 32'895 Punkten notiert. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 83,60 EUR nach. Bei 84,05 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 14'731 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 35,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 12.08.2026 Kursverluste bis auf 72,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bilfinger SE-Aktie 15,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,06 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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