Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,8 Prozent auf 58,10 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'610 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bisher bei 57,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'664 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 129,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 122,55 Prozent Plus fehlen der Bilfinger SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 53,15 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,52 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,96 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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