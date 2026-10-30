Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 58,20 EUR abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im MDAX, der im Moment bei 30'432 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,50 EUR ein. Bei 57,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 100'844 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 129,30 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.02.2026). Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 54,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Mit Abgaben von 8,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Bilfinger SE-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,48 EUR belaufen. Am 12.08.2026 lud Bilfinger SE zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bilfinger SE ein EPS von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.45 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.35 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,96 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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