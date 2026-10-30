Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagmittag tiefer

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,40 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 30'554 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,80 EUR. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 42'083 Stück gehandelt.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 121,40 Prozent Luft nach oben. Bei 53,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 8,99 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.45 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 3,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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