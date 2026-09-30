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30.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag fester

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag fester

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 57,10 EUR.

Bilfinger
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 57,10 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'112 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,10 EUR zu. Bei 56,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 4'170 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 126,44 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2026 bei 55,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 3,50 Prozent Luft nach unten.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,28 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 1.45 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 15’360.17 8.92 SPBYFU
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Long 13’369.56 19.87 SWBZHU
Long 13’063.55 13.77 SPSB7U
Long 12’510.92 8.98 SDDBDU
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