Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Mittag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 56,55 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'964 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19'680 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 56,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 55,10 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 2,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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