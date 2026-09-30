Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’857 -0.4%  SPI 19’650 -0.4%  Dow 51’364 0.0%  DAX 25’230 -0.7%  Euro 0.9481 0.2%  EStoxx50 6’277 -0.7%  Gold 4’163 -0.5%  Bitcoin 70’058 0.3%  Dollar 0.8351 0.1%  Öl 103.7 1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Cembra Money Bank22517316Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Lindt1057075
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie: Kommt die SpaceX-Fusion? Neue Richtlinie rückt Megamerger näher
VW-Aktie schwächer: Kündigung fast aller Tarifverträge eingeläutet
Aktien von NVIDIA, Alphabet und Co.: Trump setzt bei KI auf Selbstkontrolle der Unternehmen
Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus
Moderna-Aktie unter Druck: Citi-Downgrade und Patentstreit - was bedeutet das für BioNTech?
Suche...
ETF Sparplan

Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.09.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Mittag

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE steigt am Mittag

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 56,55 EUR.

Bilfinger
52.96 CHF -0.58%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 56,55 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'964 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 57,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 56,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 19'680 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 56,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 55,10 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 2,56 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Im Vorjahr erhielten Bilfinger SE-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.45 Mrd. EUR – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

In der Bilfinger SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren eingebracht

Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt


Bildquelle: Bilfinger SE
In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bilfinger SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten