Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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29.09.2026 09:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verbilligt sich am Vormittag
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 55,90 EUR ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Bilfinger SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 55,90 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'935 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Bilfinger SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 55,85 EUR aus. Bei 56,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7'604 Bilfinger SE-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 131,31 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.09.2026 auf bis zu 55,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,48 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,00 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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