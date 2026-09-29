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29.09.2026 16:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von Bilfinger SE zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 56,85 EUR.

Bilfinger
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Um 16:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 56,85 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'046 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 57,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 47'135 Bilfinger SE-Aktien.

Am 09.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 127,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,10 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,08 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Bilfinger SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,48 EUR. Am 12.08.2026 äusserte sich Bilfinger SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,47 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Bilfinger SE im Jahr 2026 4,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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