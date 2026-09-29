Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Bilfinger SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 56,45 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 31'049 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 56,50 EUR markierte die Bilfinger SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 56,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 22'170 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 129,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 2,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1.45 Mrd. EUR gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 4,00 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Bilfinger SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren eingebracht

Bilfinger-Aktie bricht über 20 Prozent ein: Prognose gekappt und Kostensenkungen angekündigt