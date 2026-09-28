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28.09.2026 09:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tendiert am Montagvormittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 55,65 EUR.

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Um 09:28 Uhr wies die Bilfinger SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 55,65 EUR nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im MDAX, der derzeit bei 31'115 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 56,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 56,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 6'461 Bilfinger SE-Aktien.

Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 132,35 Prozent. Am 24.09.2026 gab der Anteilsschein bis auf 55,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 1,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2025 mit 2,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,48 EUR je Aktie ausschütten. Bilfinger SE gewährte am 12.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,47 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.45 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.35 Mrd. EUR umgesetzt.

Den erwarteten Gewinn je Bilfinger SE-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Bilfinger SE
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