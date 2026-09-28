Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
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28.09.2026 12:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gewinnt am Montagmittag an Boden
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 55,95 EUR.
Im XETRA-Handel gewannen die Bilfinger SE-Papiere um 12:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem MDAX, der bei 30'900 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 56,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 47'121 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.
Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,10 Prozent hinzugewinnen. Bei 55,10 EUR fiel das Papier am 24.09.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 1,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,48 EUR ausgeschüttet werden. Bilfinger SE liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,28 EUR je Aktie erzielt worden. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,00 EUR je Aktie in den Bilfinger SE-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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