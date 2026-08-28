Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag in Grün

Um 09:28 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 84,60 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 33'083 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 85,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'851 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 34,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.08.2026 bei 72,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,83 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,06 EUR. Am 12.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,47 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 5,89 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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