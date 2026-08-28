Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag im Aufwind

Um 16:28 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 84,60 EUR zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 32'995 Punkten liegt. Die Bilfinger SE-Aktie legte bis auf 86,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 85,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 67'095 Bilfinger SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Bilfinger SE-Aktie damit 34,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 72,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 13,83 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,80 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,06 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Bilfinger SE am 12.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,47 EUR. Im letzten Jahr hatte Bilfinger SE einen Gewinn von 1,28 EUR je Aktie eingefahren. Bilfinger SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.45 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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