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28.08.2026 12:29:00

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Mittag positiv

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Mittag positiv

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 85,40 EUR.

Bilfinger
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Um 12:28 Uhr stieg die Bilfinger SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 85,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im MDAX, der zurzeit bei 33'116 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 86,25 EUR. Mit einem Wert von 85,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 46'109 Bilfinger SE-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,30 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,41 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 72,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.08.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,64 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,06 EUR, nach 2,80 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bilfinger SE am 12.08.2026. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,21 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.45 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.35 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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13.08.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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24.07.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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