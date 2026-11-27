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27.11.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 58,45 EUR.
Die Bilfinger SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 58,45 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 29'677 Punkten steht. Der Kurs der Bilfinger SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,25 EUR. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 39'637 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.02.2026 bei 129,30 EUR. Mit einem Zuwachs von 121,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 53,15 EUR fiel das Papier am 15.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Verlust von 9,07 Prozent wieder erreichen.
Nach 2,80 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,44 EUR je Bilfinger SE-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bilfinger SE am 11.11.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,42 Prozent auf 1.36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1.38 Mrd. EUR umgesetzt.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,25 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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