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27.10.2026 16:29:00
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE macht am Nachmittag Boden gut
Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 55,95 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Bilfinger SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 55,95 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im MDAX, der im Moment bei 30'428 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 56,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 55,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 76'233 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 129,30 EUR erreichte der Titel am 09.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 131,10 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.10.2026 bei 53,15 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 5,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,48 EUR. Am 12.08.2026 hat Bilfinger SE die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,47 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bilfinger SE 1,28 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.45 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1.35 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,96 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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